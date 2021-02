**Covid: direzione Welfare Lombardia, 'nessun disabile grave lasciato senza vaccinazione'** (Di giovedì 25 febbraio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 25 febbraio 2021) su Notizie.it.

Agenzia_Ansa : Covid, Dia: 'Le mani delle mafie su 'green' e sanità'. 'Seri rischi di infiltrazione, crescono riciclaggio e corruz… - fattoquotidiano : Un welfare mafioso più rapido ed efficace di quello dello Stato. È il quadro che emerge dalla relazione semestrale… - TV7Benevento : **Covid: direzione Welfare Lombardia, 'nessun disabile grave lasciato senza vaccinazione'**... - Florian98168458 : RT @RadioSavana: Porto Empedocle, clandestini africani positivi Covid in fuga dalla nave quarantena Allegra. Ecco come si diffondono le var… - Enrico2_0 : RT @RadioSavana: Porto Empedocle, clandestini africani positivi Covid in fuga dalla nave quarantena Allegra. Ecco come si diffondono le var… -