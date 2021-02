Covid | Delmastro-Donzelli Fdi | ‘governo rimuova Arcuri o è politicamente contiguo’

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma, 25 feb. (Adnkronos) – ‘Abbiamo tempestato di interrogazioni il governo sullo scandalo delle mascherine disenza avere ricevuto alcuna risposta e abbiamo depositato una pdl per una commissione di inchiesta su tutti gli approvvigionamenti di: oggi scopriamo che la Procura ha disposto diversi arresti e misure interdittive nei confronti proprio dei personaggi oggetto delle nostre interrogazioni. Tutto ruota attorno al commissarioe ai rapporti intrattenuti con questi personaggi che, nel pieno della pandemia e con sovrano disprezzo per le morti e i malati, si sfregavano le mani e facevano affari milionari. Il governooggi stesso, diversamente, per scelta politica, sarà contiguo e verrà trascinato nel medesimo gorgo maleodorante di affari opachi che ha caratterizzato ...