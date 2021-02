Covid, de Magistris: A Napoli e in Campania verosimile il ritorno alla zona rossa (Di giovedì 25 febbraio 2021) “E’ chiaro che i contagi stanno salendo ed èverosimile, se continuano a salire, che ritorneremo, mi auguro per un periodo limitato, in una zona rossa”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, a radio Crc analizzando l’andamento dell’epidemia da Covid a Napoli e in Campania. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 25 febbraio 2021) “E’ chiaro che i contagi stanno salendo ed è, se continuano a salire, che ritorneremo, mi auguro per un periodo limitato, in una”. Lo ha detto il sindaco di, Luigi de, a radio Crc analizzando l’andamento dell’epidemia dae in. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

