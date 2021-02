**Covid: costituzionalista Celotto, 'patentino vaccinale? No, se vaccino non c'è per tutti'** (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - No a patentino vaccinale per arginare la pandemia in assenza di disponibilità del vaccino per tutti. "Penalizzare i non vaccinati al covid con il patentino è possibile solo dopo aver messo a disposizione di tutti il vaccino; creerebbe altrimenti cittadini di serie A e serie B, soprattutto perché ad oggi il vaccino non è disponibile per tutti". A parlare è il costituzionalista Alfonso Celotto che, alla domanda se la scelta delle vaccinazioni per categorie è discriminatoria, all'Adnkronos risponde: "No, perché essendo i vaccini ancora non disponibili per tutti occorre fare una graduazione nel tempo. Giusto che scelga il Parlamento, dunque una scelta politica, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - No aper arginare la pandemia in assenza di disponibilità delper. "Penalizzare i non vaccinati al covid con ilè possibile solo dopo aver messo a disposizione diil; creerebbe altrimenti cittadini di serie A e serie B, soprattutto perché ad oggi ilnon è disponibile per". A parlare è ilAlfonsoche, alla domanda se la scelta delle vaccinazioni per categorie è discriminatoria, all'Adnkronos risponde: "No, perché essendo i vaccini ancora non disponibili peroccorre fare una graduazione nel tempo. Giusto che scelga il Parlamento, dunque una scelta politica, ...

