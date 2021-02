**Covid: costituzionalista Celotto, 'patentino vaccinale? No, se vaccino non c'è per tutti'** (2) (Di giovedì 25 febbraio 2021) (Adnkronos) - Il Consiglio d'Europa, "nato per garantire democrazia, rispetto dei diritti e principio di legalità attraverso indirizzi ai paesi aderenti", ha dato il chiaro doppio no al passaporto vaccinale, utilizzabile solo per misurare efficacia e potenziali effetti collaterali dei vaccini. "E' un tema dibattuto perché il desiderio di ripresa dell'attività economica e della socialità rischia di innescare gravi discriminazioni, disparità su basi non volontarie. Ma - osserva il costituzionalista - occorre cautela. Sì ad obbligo e patentini in Israele dove i vaccini ci sono per tutti ma non in Italia dove, essendo garantite la preminenza di diritto all'uguaglianza e alla parità del trattamento, una misura del genere è incostituzionale". L'estate è alle porte: la regola 'entrano solo i vaccinati' potrebbe entrare in vigore anche da noi? ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) (Adnkronos) - Il Consiglio d'Europa, "nato per garantire democrazia, rispetto dei diritti e principio di legalità attraverso indirizzi ai paesi aderenti", ha dato il chiaro doppio no al passaporto, utilizzabile solo per misurare efficacia e potenziali effetti collaterali dei vaccini. "E' un tema dibattuto perché il desiderio di ripresa dell'attività economica e della socialità rischia di innescare gravi discriminazioni, disparità su basi non volontarie. Ma - osserva il- occorre cautela. Sì ad obbligo e patentini in Israele dove i vaccini ci sono perma non in Italia dove, essendo garantite la preminenza di diritto all'uguaglianza e alla parità del trattamento, una misura del genere è incostituzionale". L'estate è alle porte: la regola 'entrano solo i vaccinati' potrebbe entrare in vigore anche da noi? ...

