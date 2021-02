Covid | chiuse tutte le scuole superiori delle Marche | didattica 100% in Dad Nell' Anconetano classi off limits anche alle medie

repubblica : ?? Covid, Bologna diventa arancione scuro da sabato 27 febbraio. Dal primo marzo chiuse tutte le scuole tranne quell… - gilenosav : #Covid Pescara/Montesilvano/Spoltore scuole chiuse fino al 7/03. #Bologna zona “arancione scuro” da Sabato (bar e r… - viverepesaro : Emergenza Covid: da sabato chiuse le scuole superiori in attesa della zona arancione regionale… - viverefano : Emergenza Covid: da sabato chiuse le scuole superiori in attesa della zona arancione regionale… - vivereancona : Emergenza Covid: da sabato chiuse le scuole superiori e anche le medie in Provincia di Ancona… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid chiuse

Orizzonte Scuola

'Devono esserci decisioni su chiusure e limitazioni più puntuali', ha rilanciato Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia, osservando che alcune fra le attivitàsono ...Chiusura scuole Le varianti di- 19 preoccupano anche il mondo della scuola. In molte regioni ... Insomma scuole, negozi aperti, sarebbe stato l'auspicio di molti amministratori locali, su ...Covid: vaccinazione docenti siciliani, al via le prenotazioni. Condividi su:. Da oggi sono aperte al personale docente e non docente (under 55) delle scuole statali siciliane (i cui nominativi sono ..."In questo momento al Sacco siamo in una situazione che regge. Non abbiamo avuto un aumento della richiesta di ricoveri tale, nelle ultime ore almeno, da dire ‘aiuto, sta riesplodendo tutto’. Certamen ...