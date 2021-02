Covid Calabria | 194 nuovi casi e 3 morti | bollettino

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Sono 194 icontagi da coronavirus insecondo ildi oggi. Registrati inoltre altri 3. Nella Regione ad oggi sono stati sottoposti a test 544.654 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 576.682 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 37.292 (+194 rispetto a ieri), quelle negative 507.362. Sono questi i dati giornalieri relativi all’epidemia da-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute, che fanno inoltre registrare -2 terapie intensive, 226 guariti/dimessi. Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, ipositivi sono così distribuiti: Cosenza:attivi 2.310 (38 in reparto Azienda ospedaliera di Cosenza; 10 in reparto al presidio di Rossano;1 al ...

L' indice Rt ha superato 1 a livello nazionale passando da 0,91 a 1, 02 in soli quattro giorni, una velocità che non si vedeva da ottobre. Lo ha detto all'ANSA il fisico ...Le persone risultate positive al Coronavirus sono 37.292 (+194 rispetto a ieri), quelle negative 507.362. Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento T ...