Covid, Bologna diventa arancione scuro da sabato 27 febbraio, scuole chiuse da lunedì 1 marzo (Di giovedì 25 febbraio 2021) La provincia di Bologna diventa arancione scuro dal 27 febbraio. Da lunedì 1 marzo le scuole saranno chiuse. La decisione è emersa dopo la riunione d'urgenza convocata nel pomeriggio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 25 febbraio 2021) La provincia didal 27. Dalesaranno. La decisione è emersa dopo la riunione d'urgenza convocata nel pomeriggio. L'articolo .

repubblica : ?? Covid, Bologna diventa arancione scuro da sabato 27 febbraio. Dal primo marzo chiuse tutte le scuole tranne quell… - SkyTG24 : Covid Emilia Romagna, per Bologna al vaglio zona 'arancione scuro' - Agenzia_Italia : Creato un unico test per virus e varianti, risultati in meno di un'ora - TV7Benevento : Covid: Città metropolitana di Bologna diventa arancione scuro (2)... - BreakingItalyNe : RT @repubblica: ?? Covid, Bologna diventa arancione scuro da sabato 27 febbraio. Dal primo marzo chiuse tutte le scuole tranne quelle d'infa… -