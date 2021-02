Covid | bollettino oggi 25 febbraio 2021 | 19 886 casi | 308 morti Allerta variante inglese Lombardia | Campania ed Emilia in testa Boom di casi in Toscana e Veneto

VincenzoDeLuca : ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (25 febbraio 2021) Ecco l’aggiorname… - SkyTG24 : Covid Sicilia, migranti: 21 positivi tra i 102 sbarcati ad Augusta. DIRETTA - ineziessenziali : RT @Adnkronos: ++CORONAVIRUS ITALIA++ I dati delle ultime 24 ore forniti dal ministero della Salute - GioRomanoRai : RT @TgrMolise: Continua la corsa della #pandemia in #Molise. Ancora altre vittime #IoSeguoTgr - TgrMolise : Continua la corsa della #pandemia in #Molise. Ancora altre vittime #IoSeguoTgr -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino

Veneto, 1.304 casi e 28 morti Nuovo forte balzo dei contagiin Veneto, dove si registrano 1.304 positivi al virus in 24 ore. I decessi sono stati 28. Lo riferisce ildella Regione. ......anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi). ... Nell'ultimo, riportate sette nuove vittime, con il totale dei decessi che cresce a 3.615. ...(Adnkronos) - Sono 19.886 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 25 febbraio, secondo il bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri ...Sono state trovate altre 4.243 persone positive al covid in Lombardia nella giornata di giovedì 25 febbraio, i casi ( 933 in più rispetto a ieri) sono emersi analizzando 51.473 tamponi; il rapporto fr ...