Covid | Biachini MIO Italia | “Ecco come rilanciare la ristorazione e il settore alberghiero”

Leggi su ilparagone

(Di giovedì 25 febbraio 2021) MIOpresenta, con un documento già inviato alla alla Presidenza del Consiglio, alla Conferenza delle Regioni e all’Anci, il Piano per la ripresa economica delHoreca. All’interno del quale, in dieci punti, vengono riportate tutte le problematiche dellae delcon le rispettive soluzioni. L’auspicio è quello di aprire un tavolo di confronto con il Governo finora fortemente lontano dal proporre e trovare soluzioni minimamente considerabili adeguate. «Siamo fiduciosi nel “cambio di passo” del governo Draghi e prefiguriamo il giorno in cui ildell’ospitalità a tavola (Horeca) – che vale il 30% del Pil ed è la seconda “chiave” del turismo – potrà aprire senza alcuna restrizione. Per questo MIOha ...