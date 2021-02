Covid | Benevento piange un’altra vittima | morta donna di 55 anni

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Non sono arrivate buone notizie dal San Pio di, in merito ai pazienti ricoverati per. L’azienda ospedaliera cittadina ha infatti comunicato altri due decessi. A perdere la vita una, una 55enne di, ricoverata in terapia subintensiva. Purtroppo negli ultimi giorni si è registrato un peggioramento delle condizioni, fino al decesso avvenuto oggi. Resi noti anche i dettagli dell’altra, si tratta di un salernitano, precisamente un 82enne originario di Mercato San Severino, trasferito presso l’ospedale San Pio di. Clicca qui per vedere la situazione attuale all’ospedale beneventano L'articolo proviene da Anteprima24.it.

"Bisogna distinguere le varie partite e tenere presente il Covid, che condiziona tutto – ha detto Delio ... se la passa meglio di Rino – ha detto Antonini a Radio Crc – il Benevento è vicino alla ...