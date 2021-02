(Di giovedì 25 febbraio 2021), 25 feb. (Adnkronos) - La situazione di"desta un po' dizioni". Lo ha detto a Sky Tg24 il direttore generale dell'Ats, Walter Bergamaschi. "Di fatto - ha detto - abbiamo un indice Rt che è passato a 1.16, in costante crescita ormai da diversi giorni, con una situazione soprattutto all'interno dellente.abbiamo il 33% diin aumento in una settimana". Le, ha aggiunto, "hanno sempre un po' anticipato l'epidemia all'interno della popolazione generale, oggi il 13% deisonoscolastici e quindi stiamo intervenendo per monitorare questa situazione e tenerla sotto controllo. Certamente serve uno sforzo ancora ...

Open_gol : L'Ats di Milano ha deciso di chiudere la scuola di Quarto Oggiaro dove i contagi stavano salendo tra insegnanti e s… - Open_gol : Nel piano di vaccinazione della Lombardia entrano in campo anche i privati - TV7Benevento : Covid: Ats Milano, 'preoccupa città, Rt salito a 1.16 e +33% casi nelle scuole'... - AnsaSardegna : Covid: variante inglese, altri 2 comuni sardi verso lockdown. Richiesta Ats a San Teodoro e La Maddalena dopo zona… - TuttoQuaNews : RT @webecodibergamo: L'aggiornamento sulle persone in isolamento obbligatorio e fiduciario -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Ats

... oppure attivi un commissarioche si occupa solo di quello e si interfaccia ogni poco tempo con comune e, questo ovviamente è un nostro pensiero. ...Bergamo ha comunicato il numero di persone attualmente in isolamento obbligatorio e fiduciario in provincia di ...Milano, 25 feb. (Adnkronos) - La situazione di Milano "desta un po' di preoccupazioni". Lo ha detto a Sky Tg24 il direttore generale dell'Ats Milano, Walter Bergamaschi. "Di fatto - ha detto - abbiamo ...Olbia. Abbanoa ha comunicato l'urgenza di effettuare dei lavori sulla rete idrica in via Volta, all'altezza dell'incrocio con via Cellini. Per ...