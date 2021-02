Covid, arriva il test rivoluzionario: «I risultati sul telefonino in 10 minuti grazie a una chiavetta» (Di giovedì 25 febbraio 2021) Nuovo rivoluzionario test Covid: fornisce risultati sugli smartphone in 10 minuti. I test sul coronavirus sviluppati dai ricercatori francesi vengono effettuati utilizzando un dispositivo non... Leggi su ilmattino (Di giovedì 25 febbraio 2021) Nuovo: forniscesugli smartphone in 10. Isul coronavirus sviluppati dai ricercatori francesi vengono effettuati utilizzando un dispositivo non...

repubblica : Vaccini, caos e assembramento nel punto anti-Covid dell'Asl a Torino: arriva la polizia: In via Gorizia saltati gli… - AnnalisaChirico : Migranti, sbarchi in Italia aumentati del 77%. Uno su cinque è positivo al Covid-19. Leggi qui ?? #LaChirico - raistolo : Se avete ancora qualche residuo dubbio sul completo disastro gestionale della sanità lombarda per il COVID-19, vene… - elenaprimudaja : @CarraMaurizio @valy_s Praticamente si arriva a capire che (da anni!) se ti senti male in Italia so’ caxxi Altro che covid - infoiteconomia : Covid 19, arriva il vaccino J&J: cos'è e come funziona -