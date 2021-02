Covid, anche San Nazzaro piange la sua prima vittima (Di giovedì 25 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Nazzaro (Bn) – anche San Nazzaro, piccolo centro del Mediocalore, piange la sua prima vittima del Covid. Non ce l’ha fatta un 69enne, ricoverato da alcune settimane in terapia intensiva all’ospedale San Pio di Benevento. Una notizia che ha lasciato nello sgomento l’intera comunità. Di seguito, il messaggio pubblicato sulla pagina facebook del Comune dal sindaco Giovanni Tommaso Manganiello: “Una notizia che mai avrei voluto darvi. Si è spento nel pomeriggio un nostro concittadino, un amico. Colpito dal Covid alcune settimane fa, da tempo era ricoverato al San Pio di Benevento. Non ho parole. Le mie condoglianze, quelle dell’intera amministrazione e di tutta la comunità alla famiglia. Per quanto possibile, per quanto ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSan(Bn) –San, piccolo centro del Mediocalore,la suadel. Non ce l’ha fatta un 69enne, ricoverato da alcune settimane in terapia intensiva all’ospedale San Pio di Benevento. Una notizia che ha lasciato nello sgomento l’intera comunità. Di seguito, il messaggio pubblicato sulla pagina facebook del Comune dal sindaco Giovanni Tommaso Manganiello: “Una notizia che mai avrei voluto darvi. Si è spento nel pomeriggio un nostro concittadino, un amico. Colpito dalalcune settimane fa, da tempo era ricoverato al San Pio di Benevento. Non ho parole. Le mie condoglianze, quelle dell’intera amministrazione e di tutta la comunità alla famiglia. Per quanto possibile, per quanto ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid anche Un genitore su 3 si sente solo, lo studio 'Parenting Index' ... le mamme e i papà dovrebbero rendersi conto che anche il loro benessere è importante nel processo ... Sebbene ci si possa aspettare che i genitori si siano sentiti più sotto pressione a causa del COVID -...

Torino: oggi nuovi tamponi e niente allenamento ... anche quest'oggi, non si sono potuti allenare al Filadelfia. L'esito dei nuovi test arriverà domani e la speranza è che non ci siano altri casi di positività al Covid: ricordiamo che al momento sono ...

Covid. Anche oggi 'salta' la conferenza stampa di Arcuri. E la sua posizione resta in bilico Quotidiano Sanità Covid Puglia: più di mille i guariti, ma aumentano i nuovi positivi Si registrano, purtroppo, 27 decessi: 9 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia Bat, 3 in provincia di Foggia, 6 in provincia di Lecce, 7 in provincia di Taranto. Sale all'11, ...

McDonald’s e Banco alimentare donano 400 pasti caldi L'AQUILA Un progetto a sostegno delle comunità locali partito in diverse città, porterà entro marzo 2021 alla distribuzione di 100mila pasti caldi in tutta ...

