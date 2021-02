Covid | allarme per due varianti americane | perché sono pericolose

Leggi su improntaunika

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Alessandro Nunziati È allerta massima negli Stati Uniti per due nuovedel coronavirus scoperte dagli scienziati. Il presidente Joe Biden, considerata la situazione drammatica del Paese, ha deciso di prorogare ulteriormente lo stato di emergenza, iniziato negli Usa a marzo 2020. Le nuove mutazioni del Sars-Cov-2 interessano le popolose aree di New York e di gran parte della California. Ne dà notizia Il Messagero. Coronavirus: in Usa scoperte la variante di New York e la variante californiana La nuova variante di New York, chiamata B.1.526, potrebbe aiutare il sistema a schivare le difese del sistema immunitario. I ricercatori della Columbia University e del Caltech Institute ipotizzano che “indebolisce l’efficacia dei vaccini“. In California, dove le vittime dioltre 50 mila, si sta diffondendo rapidamente ...