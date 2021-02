Covid Abruzzo, oggi 653 contagi: bollettino 25 febbraio (Di giovedì 25 febbraio 2021) Sono 653 i nuovi contagi di Coronavirus e 17 i morti in Abruzzo secondo il bollettino di oggi, 25 febbraio. Complessivamente, salgono a 52.951 i casi positivi al Covid 19 e a 1.679 i decessi nella regione dall’inizio dell’emergenza. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 38.638 dimessi/guariti (+721 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 12.634 (-86). Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 727.872 tamponi molecolari (+6.127) e 239.180 test antigenici (+7.439). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 4.8 per cento. Sono 609 i pazienti (-8) ricoverati in ospedale in area non critica e 78 (+2) quelli in terapia intensiva, mentre gli ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 25 febbraio 2021) Sono 653 i nuovidi Coronavirus e 17 i morti insecondo ildi, 25. Complessivamente, salgono a 52.951 i casi positivi al19 e a 1.679 i decessi nella regione dall’inizio dell’emergenza. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 38.638 dimessi/guariti (+721 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi insono 12.634 (-86). Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 727.872 tamponi molecolari (+6.127) e 239.180 test antigenici (+7.439). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 4.8 per cento. Sono 609 i pazienti (-8) ricoverati in ospedale in area non critica e 78 (+2) quelli in terapia intensiva, mentre gli ...

