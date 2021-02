Covid | 6 regioni rischiano la zona arancione Stretta rafforzata per Bologna

(Di giovedì 25 febbraio 2021), seilaI contagi dain Italia aumentano, probabilmente trainati dalle varianti. Specie quella inglese che ha una contagiosità superiore del 36 per cento. E dopo una breve parentesi ingialla per la gran parte della penisola ora 6di entrare indalla prossima settimana. L’ordinanza per il cambio di colore, come aveva annunciato il ministro della Salute Roberto Speranza e ribadito oggi dal ministro per gli Affari Regionali Mariastella Gelmini, da ora in avanti entrerà in vigore il lunedì e non più la domenica. Il Piemonte ha già annunciato la decisione di applicare misure più restrittive, mentre le altre in ...

... ha detto Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, aprendo l'incontro in videoconferenza con lee gli enti territoriali sulla situazione- 19 in Italia, in ...Nel crotonese , infine, dove i nuovi positivi sono stati 16 , i casisegnalati sono stati in ... Per quanto riguarda le persone che hanno contratto il virus che sono di altreo stato, i ...La fondazione auspica un radicale cambio di passo con il Governo Draghi per aumentare sensibilmente le somministrazioni e prevedere piani speciali emergenziali di somministrazione nelle zone ad alta c ...Sicilia arancione all’interno della mappa aggiornata del Centro europeo per la prevenzione e il contagio delle malattie: non è la sola regione.