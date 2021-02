Covid-19 | rinviata Torino-Sassuolo di Serie A

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Era una decisione nell’aria da giorni ma, adesso, è arrivata l’ufficialità direttamente dalla Lega Calcio diA. Il-19 ha bloccato, sfida di massimadi calcio italiano che avrebbe dovuto disputarsi, come da calendario, nella serata di domani. Il virus pandemico, infatti, ha colpito diversi professionisti dei granata e le autorità sanitarie hanno preferito rimandare il match di campionato contro i neroverdi di Roberto De Zerbi. Si attende, adesso, di capire la prima data disponibile in calendario che potrebbe ospitare il recupero di questa partita valevole per la 24a giornata diA. Seguici su Metropolitan Magazine L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.