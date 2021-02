Covid-19, Italia: il bollettino di oggi 25 febbraio (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il nuovo aggiornamento sulla diffusione del Covid-19: i nuovi contagi, la corsa ai vaccini e il tasso di positività, ecco il bollettino del 25 febbraio Nel bollettino Covid-19 di oggi, i dati offerti dalla Protezione Civile mostrano un incremento del numero dei contagi. In calo, invece i decessi e, seppur di poco, il tasso di positività. Ecco i dati ufficiali. Il bollettino In aumento i nuovi contagi da Covid-19, che raggiungono quota 19.886, in calo, invece, i decessi fermi a 308. Aumentano anche i guariti, circa 12.853. La condizione dei ricoveri e delle terapie subisce un leggero aumento, incrementando le terapie intensive a +11 e + 40 per quanto riguarda i ricoveri. I test di oggi raggiungono i 443.704 tamponi effettuati. ... Leggi su zon (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il nuovo aggiornamento sulla diffusione del-19: i nuovi contagi, la corsa ai vaccini e il tasso di positività, ecco ildel 25Nel-19 di, i dati offerti dalla Protezione Civile mostrano un incremento del numero dei contagi. In calo, invece i decessi e, seppur di poco, il tasso di positività. Ecco i dati ufficiali. IlIn aumento i nuovi contagi da-19, che raggiungono quota 19.886, in calo, invece, i decessi fermi a 308. Aumentano anche i guariti, circa 12.853. La condizione dei ricoveri e delle terapie subisce un leggero aumento, incrementando le terapie intensive a +11 e + 40 per quanto riguarda i ricoveri. I test diraggiungono i 443.704 tamponi effettuati. ...

