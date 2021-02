Covid-19, impennata dei nuovi contagiati. Iss: varianti inglese e brasiliana trovate in acque di scarico italiane (Di giovedì 25 febbraio 2021) Sono 19.886 (16.424 ieri) i nuovi positivi al Covid-19 in Italia secondo l'odierno bollettino del ministero della Salute a fronte di 353.704 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Sale l'indice di positività al 5,6%, ieri 4,8%. Le vittime sono 308 (318 ieri), con il totale dei morti che sale a 96.974.I guariti diventano 2.375.318 (+12.853). I casi attualmente positivi sono 396.143 (+6.725). La Regione che fa registrare il più alto numero di infezioni su base giornaliera è la Lombardia, seguita dalla Campania. Le dosi di vaccino anti-Covid somministrate finora sono state 3.824.331, mentre a ricevere entrambe le dosi ed essere quindi completamente vaccinati sono state 1.350.124 persone.Gimbe: in 7 giorni +10% nuovi casi e spie rosse in 41 provinceIl monitoraggio indipendente della Fondazione GIMBE rileva nella settimana ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 25 febbraio 2021) Sono 19.886 (16.424 ieri) ipositivi al-19 in Italia secondo l'odierno bollettino del ministero della Salute a fronte di 353.704 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Sale l'indice di positività al 5,6%, ieri 4,8%. Le vittime sono 308 (318 ieri), con il totale dei morti che sale a 96.974.I guariti diventano 2.375.318 (+12.853). I casi attualmente positivi sono 396.143 (+6.725). La Regione che fa registrare il più alto numero di infezioni su base giornaliera è la Lombardia, seguita dalla Campania. Le dosi di vaccino anti-somministrate finora sono state 3.824.331, mentre a ricevere entrambe le dosi ed essere quindi completamente vaccinati sono state 1.350.124 persone.Gimbe: in 7 giorni +10%casi e spie rosse in 41 provinceIl monitoraggio indipendente della Fondazione GIMBE rileva nella settimana ...

