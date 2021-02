Covid-19 | il bollettino della Regione | 2 385 nuovi positivi in Campania

SkyTG24 : Covid Sicilia, migranti: 21 positivi tra i 102 sbarcati ad Augusta. DIRETTA - fisco24_info : Covid Calabria, 194 nuovi casi e 3 morti: bollettino: I dati di oggi, 25 febbraio - salernotoday : Covid-19: 2.385 nuovi positivi e altri 29 decessi, il bollettino in Campania - robertopontillo : RT @VincenzoDeLuca: ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (25 febbraio 2021) Ecco l’aggiornamento??… - VincenzoDeLuca : ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (25 febbraio 2021) Ecco l’aggiorname… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino

... tasso di positività al 4,8% Sono 653 i nuovi contagi di Coronavirus e 17 i morti in Abruzzo secondo ildi oggi, 25 febbraio. Complessivamente, salgono a 52.951 i casi positivi al19 ...Su 10256 test per l'infezione da- 19, nelle ultime 24 ore in Puglia sono stati registrati 1.154 casi positivi: 420 in provincia di Bari, 85 in provincia di Brindisi, 78 nella provincia BAT, 235 in provincia di Foggia, 99 in ...Bollettino Covid in Calabria del 25 febbraio, oggi si sono registrati 194 nuovi casi a fronte di 2.454 tamponi e 2.343 soggetti testati nelle ultime 24 ore.Sono 2.385 i nuovi positivi in Campania. Lo si apprende dal bollettino diramato dall’Unità di Crisi della Regione Campania che riporta anche 29 decessi e 1.214 guariti. Di seguito il report ...