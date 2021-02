Covid-19 | il bollettino del Ministero Della Salute del 25 Febbraio 2021

SkyTG24 : Covid Sicilia, migranti: 21 positivi tra i 102 sbarcati ad Augusta. DIRETTA - willy6123 : RT @Adnkronos: #Covid #Abruzzo, oggi 653 contagi: bollettino 25 febbraio - lifestyleblogit : Covid Valle D'Aosta, due nuovi contagi e zero morti: bollettino - - lifestyleblogit : Covid Abruzzo, oggi 653 contagi: bollettino 25 febbraio - - Fede_Spera86 : Da quando Biden è stato eletto Presidente delle Case di Riposo Unite d'America è finito il bollettino di guerra quo… -

I dati di oggi, 25 febbraio Sono due i nuovi contagi da coronavirus in Valle D'Aosta secondo ildi oggi. Zero, invece, i nuovi decessi. Da inizio pandemia i casi positivi al coronavirus sono 7998, i casi positivi attuali sono 142, quattro in meno di ieri, di cui 10 ricoverati in ...Gli ultimi dati di oggi Sono 1.154 i nuovi contagi da Coronavirus in Puglia secondo ilreso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 27 morti. I tamponi sono stati 10.256 ...in ...Sono 653 i nuovi contagi di Coronavirus e 17 i morti in Abruzzo secondo il bollettino di oggi, 25 febbraio. Complessivamente, salgono a 52.951 i ...Sono in netta crescita i nuovi casi positivi al Covid 19 oggi in Puglia a fronte di una lieve diminuzione del numero dei test. Lieve aumento anche per i decessi. Anche i guariti aumentano in numero di ...