Covid-19, i dati del 25 febbraio: 19.886 nuovi casi. I morti sono 308 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Ecco il bollettino coronavirus di giovedì 25 febbraio. Nelle ultime ore sono 19.886 i nuovi casi a fronte di 443.704 tamponi, evidenziando comunque un altro balzo rispetto ai giorni precedenti. I morti sono stati 308 e il tasso di positività è al 4,5% (-0,3%). I dati in sintesi • 19.886 contagiati • 308 morti • 12.853 L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 25 febbraio 2021) Ecco il bollettino coronavirus di giovedì 25. Nelle ultime ore19.886 ia fronte di 443.704 tamponi, evidenziando comunque un altro balzo rispetto ai giorni precedenti. Istati 308 e il tasso di positività è al 4,5% (-0,3%). Iin sintesi • 19.886 contagiati • 308• 12.853 L'articolo .

SkyTG24 : Covid, Gimbe: in 7 giorni +10% casi, spie rosse in 41 province - SkyTG24 : Covid, i dati Gimbe: 'I contagi salgono in 17 province, serve un lockdown di 3 settimane' - Agenzia_Ansa : #Covid; Campania, Emilia Romagna e Molise arancioni da domenica. A breve la conferenza stampa del Ministero della S… - walterbielli : non trovo i dati del Covid di oggi...qualcuno li sa? - VAncilotti : RT @FQLive: #Ultimora Dati Covid, in Lombardia 4243 nuovi casi. Oltre mille solo in provincia di Milano -