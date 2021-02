Covid-19, i dati del 25 febbraio: 19.886 nuovi casi con 353.704 tamponi. I morti sono 308 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Ecco il bollettino coronavirus di giovedì 25 febbraio. Nelle ultime ore sono 19.886 i nuovi casi a fronte di 443.704 tamponi, evidenziando comunque un altro balzo rispetto ai giorni precedenti. I morti sono stati 308 e il tasso di positività è al 4,5% (-0,3%). L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 25 febbraio 2021) Ecco il bollettino coronavirus di giovedì 25. Nelle ultime ore19.886 ia fronte di 443.704, evidenziando comunque un altro balzo rispetto ai giorni precedenti. Istati 308 e il tasso di positività è al 4,5% (-0,3%). L'articolo .

borghi_claudio : Fra poco su @RadioRPL la consueta 'Scuola di magia'. Oggi parliamo di trasformazioni (dei dati sul covid) - SkyTG24 : L'aumento di nuovi casi di #Covid19 sarebbe segno della rapida diffusione di varianti più contagiose. Il monitoragg… - SkyTG24 : Covid, i dati Gimbe: 'I contagi salgono in 17 province, serve un lockdown di 3 settimane' - lorenteggio : #COVID. I DATI DEL #25FEBBRAIO IN #LOMBARDIA: 1.072 NUOVI POSITIVI A #MILANO E PROVINCIA - SkyTG24 : Covid, in Lombardia 4.243 nuovi casi. A Brescia 973 contagi -