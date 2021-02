Covid-19 | bollettino 25 febbraio | 19 886 contagi e 308 morti

(Di giovedì 25 febbraio 2021)-19, ecco il nuovoaggiornato a livello nazionale. Rispetto a ieri, numeri in aumento per quanto riguarda i positivi Pochi minuti fa la Protezione Civile, come di consueto, ha rilasciato i numeri riguardanti l’andamento dell’epidemia da-19 nelle ultime 24 ore. L’incremento di casi è stato pari a 19.886, a fronte di 443.704 tamponi. L'articolo proviene da Inews.it.

I dati di oggi, 25 febbraio Sono 449 i nuovi contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo ildi oggi. Registri inoltre altri 15 morti. 6.657 i tamponi molecolari, con una percentuale di positività del 6,74%. Sono inoltre 3.385 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono ...