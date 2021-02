Covid-19, a Napoli sospese le vaccinazioni Pfizer per gli over 80: mancano le dosi necessarie (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il problema vaccini torna a farsi sentire e ad alimentare le polemiche. Dopo i fasti e il grande ottimismo di fine dicembre, quando col V-Day sembrava aver avuto inizio una fase nuova, ora che i vaccini ci sono il problema è averne abbastanza per garantire il pieno funzionamento della campagna vaccinale. I ritardi annunciati dalle case farmaceutiche stanno infatti rallentando il percorso, con alcune Asl costrette a sospendere il vaccino agli over 80. L’ISS, intanto, ha aggiornato i dati sulla variante inglese. Poche dosi di vaccino: a Napoli stop agli over 80 Dalla videoconferenza dei leader UE si è levato un grido: “Dobbiamo accelerare con urgenza l’autorizzazione, la produzione e la distribuzione di vaccini, nonché la vaccinazione“. Un appello deciso che tocca il problema della disponibilità dei vaccini, tra ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il problema vaccini torna a farsi sentire e ad alimentare le polemiche. Dopo i fasti e il grande ottimismo di fine dicembre, quando col V-Day sembrava aver avuto inizio una fase nuova, ora che i vaccini ci sono il problema è averne abbastanza per garantire il pieno funzionamento della campagna vaccinale. I ritardi annunciati dalle case farmaceutiche stanno infatti rallentando il percorso, con alcune Asl costrette a sospendere il vaccino agli80. L’ISS, intanto, ha aggiornato i dati sulla variante inglese. Pochedi vaccino: astop agli80 Dalla videoconferenza dei leader UE si è levato un grido: “Dobbiamo accelerare con urgenza l’autorizzazione, la produzione e la distribuzione di vaccini, nonché la vaccinazione“. Un appello deciso che tocca il problema della disponibilità dei vaccini, tra ...

