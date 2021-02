chetempochefa : “Bisogna essere d'esempio e, anche se è dura, non si può mollare. Il covid mi ha tolto anche la gamba con cui feci… - Corriere : Individuata a Napoli nuova (e rara) variante: è la B.1.525 e forse viene dalla Nigeria - Agenzia_Ansa : A Napoli troppa folla, transenne sul lungomare. Nuovo balzo dei positivi in Veneto, due zone rosse nel Lazio. E a P… - AMTartarone : Campagna vaccinale e 'Tamponiamo il covid', la parola al primo cittadino di Salerno Vincenzo Napoli ed al President… - cn1926it : #NapoliPrimavera, nuovi casi #Covid! Rinviate le prossime partite e sospesi gli allenamenti -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Napoli

... nel porto di Savona , per effettuare test- 19 pre - imbarco agli ospiti di Costa Smeralda, ... L'itinerario comprende Savona, Civitavecchia/Roma,, Messina, Cagliari, La Spezia, e può ...Commenta per primo In Campania è in aumento il numero dei contagiati per- 19, così è scattata la 'zona gialla'. Anche il mondo del calcio è stato colpito nell'ultimo ...come accaduto al...Covid 19 a Napoli: de Magistris: “Verosimile il ritorno in zona rossa”. Sulle scuole: “Intervengano lo Stato e le Regioni”.Sono 1200 gli operatori scolastici di 15 istituti di Ischia e Procida che saranno chiamati a vaccinarsi domani, venerdi' 26, e sabato 27 febbraio presso l'Istituto "Alberghiero" Telese di Ischia, che ...