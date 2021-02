Costacurta vota Atalanta | “Lucida anche dopo il rosso Al ritorno se la gioca”

Leggi su itasportpress

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Una sfida ancora aperta ad ogni risultato. L', nonostante la sconfitta interna subita dal Real Madrid nell'andata degli ottavi di finale di Champions League, ha ancora diverse chance per dira la sua. Ne è convinto Alessandro Billyche, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato l'esito della partita della squadra di Gasperini: "Sinceramente ho visto un grande approccio e lucidità per tutta la gara", ha spiegato l'ex difensore della Nazionale. "Pensavo che l'espulsione potesse cambiare le cose ma non è stato così. Mendy ha fatto un gran gol e il Real Madrid è una grande squadra. Però, devo dire che secondo me l'ha tenuto la porta aperta in vista del".