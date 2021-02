Coronavirus ultime notizie: numero vaccini e richiami al 25 febbraio 2021 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Coronavirus ultime notizie: l’ultimo bollettino sull’andamento dell’epidemia diffuso dal Ministero della Salute. I dati su nuovi contagi, decessi, ricoveri in terapia intensiva e reparto ordinario, vaccinazioni al 25 febbraio 2021. Lockdown Pasqua: Salvini “irrispettoso nei confronti degli italiani”. Le regole da rispettare Coronavirus ultime notizie: il bollettino del 25 febbraio L’ultimo bollettino sull’andamento dell’epidemia diffuso dal Ministero della Salute nella giornata di oggi 25 febbraio 2021. Di seguito i dati più significativi: Nuovi positivi: 19.886 Tamponi eseguiti: 443.704 Nuovi decessi: 308 Nuovi ricoveri in terapia intensiva: 11Attualmente ricoverati in terapia ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 25 febbraio 2021): l’ultimo bollettino sull’andamento dell’epidemia diffuso dal Ministero della Salute. I dati su nuovi contagi, decessi, ricoveri in terapia intensiva e reparto ordinario, vaccinazioni al 25. Lockdown Pasqua: Salvini “irrispettoso nei confronti degli italiani”. Le regole da rispettare: il bollettino del 25L’ultimo bollettino sull’andamento dell’epidemia diffuso dal Ministero della Salute nella giornata di oggi 25. Di seguito i dati più significativi: Nuovi positivi: 19.886 Tamponi eseguiti: 443.704 Nuovi decessi: 308 Nuovi ricoveri in terapia intensiva: 11Attualmente ricoverati in terapia ...

