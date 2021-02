Coronavirus, solo in California 50mila vittime: Biden prolunga l’emergenza nazionale. Brasile piegato da una variante: superati i 250mila morti (Di giovedì 25 febbraio 2021) I contagi da Coronavirus registrati in tutto il mondo sono arrivati a quota 112.553.181 dall’inizio della pandemia, le vittime a livello internazionale sono 2.497.406. A rendere noti gli ultimi numeri aggiornati è l’osservatorio della Johns Hopkins University nel suo monitoraggio della pandemia nel mondo. I più colpiti dal virus in assoluto sono gli Stati Uniti, con 28.334.981 casi accertati e 505.808 morti, un quinto di tutte le vittime nel mondo. USA EPA/Oliver ContrerasBiden: «Il virus continua a causare rischi a salute e sicurezza» Il presidente americano Joe Biden estende l’emergenza nazionale legata alla pandemia da Coronavirus. «Il Covid 19 continua a causare significativi rischi alla salute pubblica e ... Leggi su open.online (Di giovedì 25 febbraio 2021) I contagi daregistrati in tutto il mondo sono arrivati a quota 112.553.181 dall’inizio della pandemia, lea livello intersono 2.497.406. A rendere noti gli ultimi numeri aggiornati è l’osservatorio della Johns Hopkins University nel suo monitoraggio della pandemia nel mondo. I più colpiti dal virus in assoluto sono gli Stati Uniti, con 28.334.981 casi accertati e 505.808, un quinto di tutte lenel mondo. USA EPA/Oliver Contreras: «Il virus continua a causare rischi a salute e sicurezza» Il presidente americano Joeestendelegata alla pandemia da. «Il Covid 19 continua a causare significativi rischi alla salute pubblica e ...

