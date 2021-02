Coronavirus, per cinema e teatri possibile riapertura dal 27 marzo: le regole (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il protocollo per la riapertura di cinema e teatri. Il ministro Franceschini è in attesa della risposta del Cts. ROMA – Governo al lavoro sul protocollo per la riapertura di cinema e teatri. Il ministro Franceschini è in pressing sul Comitato tecnico-scientifico per avere il via libera alla riapertura dal 27 marzo (festa del teatro). Una data simbolica per far ripartire la cultura per poi inserire un ritorno nelle sale cinematografiche e teatrali nel decreto di aprile. Le regole regole molto rigide per il ritorno al cinema e a teatro. Il ministro Franceschini è al lavoro con le categorie del settore per mettere nero su bianco un protocollo per la ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il protocollo per ladi. Il ministro Franceschini è in attesa della risposta del Cts. ROMA – Governo al lavoro sul protocollo per ladi. Il ministro Franceschini è in pressing sul Comitato tecnico-scientifico per avere il via libera alladal 27(festa del teatro). Una data simbolica per far ripartire la cultura per poi inserire un ritorno nelle saletografiche e teatrali nel decreto di aprile. Lemolto rigide per il ritorno ale a teatro. Il ministro Franceschini è al lavoro con le categorie del settore per mettere nero su bianco un protocollo per la ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus per Coronavirus, aumentano i casi a Roma e nel Lazio E così emerge che 'oggi su quasi 15 mila tamponi nel Lazio ( - 30) e oltre 21 mila antigenici per un totale di oltre 36 mila test, si registrano 1.256 casi positivi (+68), 18 i decessi ( - 20) e +1.

Covid - 19, primo incontro al Mise sui vaccini "costruttivo e positivo" ... Giancarlo Giorgetti, il presidente di Farmindustria, Massimo Scaccabarozzi, il presidente dell'Aifa, Giorgio Palù e il commissario straordinario per l'emergenza coronavirus , Domenico Arcuri. Totale ...

Coronavirus oggi. Bologna rischia l’arancione scuro. Gimbe, più contagi e spie rosse in 41 province. ... Il Sole 24 ORE Coronavirus: paura a New York per una nuova variante Il nuovo ceppo del virus – di cui si parla nei due studi che però ancora non sono stati pubblicati su una rivista scientifica – sarebbe stata identificata per la prima volta in alcuni campioni raccolt ...

La Campania teme la zona rossa. De Magistris: "Verosimile tornarci" Lo ha detto, De Magistris, a radio Crc analizzando l'andamento dell'epidemia da Covid a Napoli e in Campania (la regione attualmente è in zona arancione). Peraltro non è ben chiaro se De Magistris si ...

