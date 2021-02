Coronavirus Marche, 732 nuovi casi nelle ultime 24 ore (Di giovedì 25 febbraio 2021) Sono 732 i nuovi contagi da Coronavirus nelle Marche secondo il bollettino reso noto oggi. nelle ultime 24 ore i tamponi sono stati 7.870. Il rapporto positivi/testati è pari all’8%. I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 732 di cui 139 in provincia di Macerata, 307 in quella di Ancona, 83 in provincia di Pesaro-Urbino, 76 in provincia di Fermo, 105 in provincia di Ascoli Piceno e 22 fuori regione. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 25 febbraio 2021) Sono 732 icontagi dasecondo il bollettino reso noto oggi.24 ore i tamponi sono stati 7.870. Il rapporto positivi/testati è pari all’8%. I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 732 di cui 139 in provincia di Macerata, 307 in quella di Ancona, 83 in provincia di Pesaro-Urbino, 76 in provincia di Fermo, 105 in provincia di Ascoli Piceno e 22 fuori regione. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

lifestyleblogit : Coronavirus Marche, 732 nuovi casi nelle ultime 24 ore - - vivereurbino : Bollettino coronavirus, in aumento i nuovi casi, superata quota 700 oggi in regione, 83 quelli in provincia… - Adnkronos : #Coronavirus Marche, 732 nuovi casi nelle ultime 24 ore - fisco24_info : Coronavirus Marche, 732 nuovi casi nelle ultime 24 ore: Gli ultimi dati di oggi, 25 febbraio - LuciaMosca1 : (Coronavirus Marche, 732 nuovi positivi su 7.870 tamponi) Segui su: La Notizia - -