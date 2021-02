Coronavirus Lazio: la variante inglese arriva in provincia di Latina, ecco la situazione (Di giovedì 25 febbraio 2021) Dopo i due istituti romani si teme la variante inglese in provincia di Latina. I contagi sono riconducibili a un unico nucleo familiare. Leggi anche: variante inglese in Italia: trasmissibilità e quali sono i sintomi La variante inglese nel Lazio Nel Lazio è arrivata la variante inglese del covid-19. Dopo le due scuole a Roma, si è venuti a conoscenza anche di un caso accertato e due da accertare, riconducibili allo stesso nucleo familiare, in provincia di Latina. Un padre di famiglia è risultato positivo al covid, insieme alla moglie e alla figlia. Tuttavia, il responso del suo tampone, ha accertato la presenza della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 25 febbraio 2021) Dopo i due istituti romani si teme laindi. I contagi sono riconducibili a un unico nucleo familiare. Leggi anche:in Italia: trasmissibilità e quali sono i sintomi LanelNelta ladel covid-19. Dopo le due scuole a Roma, si è venuti a conoscenza anche di un caso accertato e due da accertare, riconducibili allo stesso nucleo familiare, indi. Un padre di famiglia è risultato positivo al covid, insieme alla moglie e alla figlia. Tuttavia, il responso del suo tampone, ha accertato la presenza della ...

