Coronavirus: la variante della California fa paura negli Stati Uniti (Di giovedì 25 febbraio 2021) Una nuova variante di Coronavirus si sta diffondendo rapidamente a New York preoccupando gli esperti perchè, secondo quanto riporta il New York Times, potrebbe indebolire l’efficacia dei vaccini. La... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 25 febbraio 2021) Una nuovadisi sta diffondendo rapidamente a New York preoccupando gli esperti perchè, secondo quanto riporta il New York Times, potrebbe indebolire l’efficacia dei vaccini. La...

Agenzia_Ansa : Una nuova forma di coronavirus si sta diffondendo rapidamente a New York e ha una mutazione che potrebbe indebolire… - antoguerrera : L'Italia sta perdendo ancora tempo con i colori delle regioni: siamo arrivati all''arancione scuro'. Invece, per la… - fanpage : L’Abruzzo alle prese con la terza ondata, variante inglese è 70% dei positivi - Enza81820108 : RT @Agenzia_Ansa: Una nuova forma di coronavirus si sta diffondendo rapidamente a New York e ha una mutazione che potrebbe indebolire l'eff… - JosSilvio14 : RT @Agenzia_Ansa: Una nuova forma di coronavirus si sta diffondendo rapidamente a New York e ha una mutazione che potrebbe indebolire l'eff… -