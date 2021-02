Coronavirus | la testimonianza di Ghini | Il virus è molto più pericoloso

TgrRai : RT @TgrVeneto: Il signor Renato Turetta è morto un anno. Fu la seconda vittima del Covid-19 in Veneto. Abbiamo incontrato la moglie Cristin… - TgrVeneto : Il signor Renato Turetta è morto un anno. Fu la seconda vittima del Covid-19 in Veneto. Abbiamo incontrato la mogli… - PorroPaola : RT @nonelarena: Continuiamo a parlare di #COVID19 ma spostiamo l'attenzione sui #vaccini con la testimonianza anonima di un mediatore. Con… - Russo5111 : RT @nonelarena: Continuiamo a parlare di #COVID19 ma spostiamo l'attenzione sui #vaccini con la testimonianza anonima di un mediatore. Con… - nonelarena : Continuiamo a parlare di #COVID19 ma spostiamo l'attenzione sui #vaccini con la testimonianza anonima di un mediato… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus testimonianza

Risoluto

Era il 6 maggio 2020 quando, nel pieno dell'emergenza, il FAI - Fondo Ambiente Italiano dava il via con grande passione civile alla decima ...della storia della città lungo i ...Spread the love Era il 6 maggio 2020 quando, nel pieno dell'emergenza, il FAI " Fondo Ambiente Italiano dava il via con grande passione civile alla decima ...della storia ...Era il 6 maggio 2020 quando, nel pieno dell’emergenza Coronavirus, il FAI – Fondo Ambiente Italiano dava il via con grande passione civile alla decima edizione de “I Luoghi del Cuore”, promossa in col ...L'indice sulla fiducia nell'economia della zona euro a febbraio è salito oltre le attese grazie al maggior ottimismo per il settore industriale, dei servizi e tra i consumatori. L'euro si rafforza anc ...