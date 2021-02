Coronavirus Italia, il bollettino del 25 febbraio: 19.886 positivi, 308 decessi (Di giovedì 25 febbraio 2021) Sono 19.886 i positivi registrati nelle ultime 24 ore in Italia.La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore in Italia. Sono stati effettuati 443.704 tamponi e individuati 19.886 nuovi positivi al COVID-19. I positivi attuali sono 396.143, risultano 308 i decessi, per un totale di 96.974 morti dall’inizio dell’epidemia.Attualmente positivi: 396.143Deceduti: 96.974Dimessi/Guariti: 2.375.318Tamponi: 443.704Totale casi: 2.868.435 Leggi su mediagol (Di giovedì 25 febbraio 2021) Sono 19.886 iregistrati nelle ultime 24 ore in.La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore in. Sono stati effettuati 443.704 tamponi e individuati 19.886 nuovial COVID-19. Iattuali sono 396.143, risultano 308 i, per un totale di 96.974 morti dall’inizio dell’epidemia.Attualmente: 396.143Deceduti: 96.974Dimessi/Guariti: 2.375.318Tamponi: 443.704Totale casi: 2.868.435

