Coronavirus, in Veneto nuovo balzo dei contagi e 28 decessi in 24 ore. Zaia: «Sulla scuola si esprima il Cts» (Di giovedì 25 febbraio 2021) Nuova impennata dei contagi da Coronavirus in Veneto, dove si registrano 1.304 positivi in 24 ore, a fronte degli 895 di ieri. I decessi sono stati 28, riferisce il bollettino della Regione. Il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia raggiunge i 330.277, quello delle vittime 9.791. Un dato positivo è invece quello del calo dei ricoveri negli ospedali: sono 1.217 i pazienti Covid nei normali reparti medici (-30), mentre salgono di 2 unità quelli nelle terapia intensive, 134. Zaia: «Piccoli campanelli d'allarme» Il presidente della Regione, Luca Zaia, ha commentato: «Ci sono piccoli campanelli d'allarme. La situazione è buona rispetto a quanto sta accadendo ad altre Regioni. Se guardiamo i dati del Veneto, tranne il 23 febbraio abbiamo sempre calato, ma ...

