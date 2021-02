Coronavirus, in Italia 19.886 nuovi casi su 353mila tamponi e altri 308 morti (Di giovedì 25 febbraio 2021) Sono 19.886 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia a fronte di 353.704 tamponi processati (mai così tanti). Il tasso di positività odierno si attesta al 5,6% (+0,8% rispetto a ieri). Nelle ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 25 febbraio 2021) Sono 19.886 idiregistrati ina fronte di 353.704processati (mai così tanti). Il tasso di positività odierno si attesta al 5,6% (+0,8% rispetto a ieri). Nelle ...

