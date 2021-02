Coronavirus, il fisico Battiston: «L’indice Rt salito rapidamente a 1,02. Crescita mai così veloce da ottobre» (Di giovedì 25 febbraio 2021) L’indice Rt, che misura la trasmissibilità del contagio da Coronavirus, ha superato la soglia dell’1 a livello nazionale passando da 0,91 a 1,02 in soli quattro giorni, una velocità che non si vedeva da ottobre. Lo ha detto all’Ansa il fisico Roberto Battiston, dell’Università di Trento, i cui calcoli si basano sui dati della Protezione Civile monitorando quotidianamente la pandemia con risultati simili a quelli di Istituto Superiore di Sanità e Fondazione Bruno Kessler, basati su un flusso di dati più dettagliati ma non disponibili al pubblico. I dati dell’Ats Milano Un allarme sulla Crescita delL’indice Rt a livello locale è arrivato in tarda mattinata dall’Ats Milano. La situazione nel capoluogo lombardo, ha detto il direttore generale Walter Bergamaschi, ... Leggi su open.online (Di giovedì 25 febbraio 2021)Rt, che misura la trasmissibilità del contagio da, ha superato la soglia dell’1 a livello nazionale passando da 0,91 a 1,02 in soli quattro giorni, una velocità che non si vedeva da. Lo ha detto all’Ansa ilRoberto, dell’Università di Trento, i cui calcoli si basano sui dati della Protezione Civile monitorando quotidianamente la pandemia con risultati simili a quelli di Istituto Superiore di Sanità e Fondazione Bruno Kessler, basati su un flusso di dati più dettagliati ma non disponibili al pubblico. I dati dell’Ats Milano Un allarme sulladelRt a livello locale è arrivato in tarda mattinata dall’Ats Milano. La situazione nel capoluogo lombardo, ha detto il direttore generale Walter Bergamaschi, ...

