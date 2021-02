Coronavirus, il bollettino di oggi: 19.886 casi e 308 morti nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività al 5,6% (Di giovedì 25 febbraio 2021) Sono 19.886 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 16.424 di ieri e a fronte di 353.704 tamponi (13mila più di mercoledì). Il tasso di positività sale dal 4,8 al 5,6%. I decessi sono 308 (ieri 318), per un totale di 96.974 vittime dall’inizio dell’epidemia. I ricoveri nelle terapie intensive sono 11 in più rispetto a ieri, 2.168 con 178 ingressi del giorno. I degenti nei reparti ordinari sono 18.257 (+40). Gli attualmente positivi, secondo quanto riferisce il bollettino giornaliero del ministero della Salute, sono 396.143 (+6.710), 375.718 (+6.659) si trovano in isolamento domiciliare. I guariti sono 12.853 in più. La Regione con il maggior incremento di nuovi casi è sempre la Lombardia (+4.243), ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 25 febbraio 2021) Sono 19.886 i nuovidiregistrati in Italia24 ore, contro i 16.424 di ieri e a fronte di 353.704 tamponi (13mila più di mercoledì). Ildisale dal 4,8 al 5,6%. I decessi sono 308 (ieri 318), per un totale di 96.974 vittime dall’inizio dell’epidemia. I ricoveriterapie intensive sono 11 in più rispetto a ieri, 2.168 con 178 ingressi del giorno. I degenti nei reparti ordinari sono 18.257 (+40). Gli attualmente positivi, secondo quanto riferisce ilgiornaliero del ministero della Salute, sono 396.143 (+6.710), 375.718 (+6.659) si trovano in isolamento domiciliare. I guariti sono 12.853 in più. La Regione con il maggior incremento di nuoviè sempre la Lombardia (+4.243), ...

