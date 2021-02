CORONAVIRUS | il bollettino del giorno 25 febbraio – I numeri di oggi in Campania ed in Italia

Open_gol : ?? Balzo dei contagi in Veneto - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 25 febbraio: 19.886 nuovi casi e 308 morti - SkyTG24 : Covid Sicilia, migranti: 21 positivi tra i 102 sbarcati ad Augusta. DIRETTA - sscalcionapoli1 : Coronavirus, il bollettino nazionale: quasi 20mila nuovi casi, oltre 300 i decessi #Covid - CarieriF : RT @LaNotiziaTweet: Coronavirus, il bollettino di oggi: 19.886 casi e 308 morti nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività al 5,6% https:/… -

Ultime Notizie dalla rete : CORONAVIRUS bollettino

E l'Iss evdienzia come tale mutazione delsia fino in media il 37% più contagiosa. ... Ildell'Unità di crisi, aggiornato alla mezzanotte scorsa, segnala anche 1.214 guariti e 29 ...Ne dà notizia la presidenza della regione nelquotidiano sull'emergenzacomunicato dalla protezione civile. Dall'inizio dell'emergenza le persone controllate sono state 544.654,...(Adnkronos) - Sono 19.886 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 25 febbraio, secondo il bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri ...Sono state trovate altre 4.243 persone positive al covid in Lombardia nella giornata di giovedì 25 febbraio, i casi ( 933 in più rispetto a ieri) sono emersi analizzando 51.473 tamponi; il rapporto fr ...