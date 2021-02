Coronavirus, Giani: "Sono 1374 i nuovi casi in Toscana. Avanti con gli screening di massa" (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il presidente della Regione anticipa i dati del bollettino e annuncia le prossime tappe del programma "Territori sicuri" Leggi su iltirreno.gelocal (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il presidente della Regione anticipa i dati del bollettino e annuncia le prossime tappe del programma "Territori sicuri"

iltirreno : RT @luaterini: #Coronavirus in Toscana, l'Rt ci salva: arancioni per un soffio. Mini lockdown: ecco le zone sotto sorveglianza https://t.co… - luaterini : #Coronavirus in Toscana, l'Rt ci salva: arancioni per un soffio. Mini lockdown: ecco le zone sotto sorveglianza… - infoitinterno : Coronavirus, Giani: ''In Toscana 1.374 nuovi casi, tasso positivi al 6,04%'' - infoitinterno : Coronavirus, Giani: 'In Toscana oggi 1374 nuovi positivi' - SienaFree : Coronavirus, Giani: ''In Toscana 1.374 nuovi casi, tasso positivi al 6,04%'' -