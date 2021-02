Coronavirus, Federturismo: perdite per 75 miliardi con pandemia (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il settore turistico ha subito, dall'inizio della pandemia, perdite 'per 75miliardi di euro'. A sostenerlo è il direttore generale di Federturismo, Antonio Barreca, secondo il quale 'alle perdite ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il settore turistico ha subito, dall'inizio della'per 75di euro'. A sostenerlo è il direttore generale di, Antonio Barreca, secondo il quale 'alle...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, Federturismo: perdite per 75 miliardi con pandemia #coronavirusitalia - emobranco : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Federturismo: perdite per 75 miliardi con pandemia #coronavirusitalia - infoitinterno : Coronavirus, Federturismo: Persi 75mld da inizio pandemia - infoitsport : Coronavirus, Federturismo: Rischio fallimento dietro l’angolo in 2021 - Andyphone : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Federturismo: perdite per 75 miliardi con pandemia #coronavirusitalia -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Federturismo Coronavirus, Federturismo: perdite per 75 miliardi con pandemia Il settore turistico ha subito, dall'inizio della pandemia, perdite 'per 75miliardi di euro'. A sostenerlo è il direttore generale di Federturismo, Antonio Barreca, secondo il quale 'alle perdite subite nel corso del 2020, pari a 70miliardi, si aggiungono 5miliardi tra diretto e indotto legati al mancato avvio della stagione ...

Coronavirus, un anno drammatico per il turismo dell'Appennino ...Gli operatori turistici della montagna stanno vivendo un anno nero per colpa del Coronavirus. Dall'...dell'Aquila si trova la più grande stazione sciistica del Meridione) e il presidente Federturismo ...

Coronavirus, Federturismo: perdite per 75 miliardi con pandemia TGCOM Coronavirus, Federturismo: perdite per 75 miliardi con pandemia Il settore turistico ha subito, dall'inizio della pandemia, perdite "per 75miliardi di euro". A sostenerlo è il direttore generale di Federturismo, Antonio Barreca, secondo il quale "alle perdite ...

Coronavirus, Federturismo: Persi 75mld da inizio pandemia Milano, 25 feb. (LaPresse) - Da inizio pandemia, il settore del turismo ha registrato perdite "per 75miliardi di euro". Lo dice a LaPresse Antonio Barreca, ...

Il settore turistico ha subito, dall'inizio della pandemia, perdite 'per 75miliardi di euro'. A sostenerlo è il direttore generale di, Antonio Barreca, secondo il quale 'alle perdite subite nel corso del 2020, pari a 70miliardi, si aggiungono 5miliardi tra diretto e indotto legati al mancato avvio della stagione ......Gli operatori turistici della montagna stanno vivendo un anno nero per colpa del. Dall'...dell'Aquila si trova la più grande stazione sciistica del Meridione) e il presidente...Il settore turistico ha subito, dall'inizio della pandemia, perdite "per 75miliardi di euro". A sostenerlo è il direttore generale di Federturismo, Antonio Barreca, secondo il quale "alle perdite ...Milano, 25 feb. (LaPresse) - Da inizio pandemia, il settore del turismo ha registrato perdite "per 75miliardi di euro". Lo dice a LaPresse Antonio Barreca, ...