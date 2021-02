Coronavirus: boom di positivi, 1.374, oggi 25 febbraio in Toscana. E 14 morti. Rischio zona rossa (Di giovedì 25 febbraio 2021) Fanno impressione i dati su Coronavirus di oggi, 25 febbraio: boom di nuovi contagiati. Addirittura 1.374, ossia oltre cinquecento in più di quelli registrati ieri: 1.338 confermati con tampone molecolare e 36 da test rapido antigenico. I morti sono 14, cioè 6 meno di ieri ma, come ha sempre scritto Firenze Post, sono sempre troppi. E addolorano tantissimo L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 25 febbraio 2021) Fanno impressione i dati sudi, 25di nuovi contagiati. Addirittura 1.374, ossia oltre cinquecento in più di quelli registrati ieri: 1.338 confermati con tampone molecolare e 36 da test rapido antigenico. Isono 14, cioè 6 meno di ieri ma, come ha sempre scritto Firenze Post, sono sempre troppi. E addolorano tantissimo L'articolo proviene da Firenze Post.

