Coronavirus | boom di contagi in Lombardia | oltre 4mila casi | quasi mille solo a Brescia

Corriere : In Lombardia nuovo boom di contagi a Brescia: 900 in 24 ore - Yogaolic : #Milano Bollettino #covid, i dati di giovedì 25 febbraio: boom di casi a Milano, salgono i ricoveri - wam_the : Coronavirus Italia. Boom di contagi, sfiorata quota 20mila - ilGiunco : Coronavirus in Italia, tornano a crescere i casi ma è boom di tamponi: 19.886 nuovi positivi e 308 morti… - notizieoggi24 : Coronavirus, Bollettino Protezione Civile 25 febbraio: boom di casi (20 mila). Altri 308 morti #Coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus boom

FirenzeToday

Continua a essere preoccupante la situazione a Brescia dove anche oggi i contagi sono in crescita e dai 901 di ieri sono saliti ai 973 di oggi. Ma i dati del contagio continuano a peggiorare in tutta ...GROSSETO " In Italia i nuovi casi sono 19.886 (ieri erano 13.314) per un totale di 2.868.435 contagi dall'inizio della pandemia. Nelle ultime 24 ore si registrano 308 morti per(ieri erano 356), per un totale di 96.974 vittime da febbraio 2020. Questi i dati principali del bollettino del Ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 12.853 guariti (...Nella regione di confine il tasso di positività è all'8,2%. L'area di Milano la più colpita, 44 i decessi in 24 ore ...Continua a crescere il numero di contagi giornalieri da coronavirus in Italia e nelle ultime 24 ore è stata sfiorata la quota di 20mila, mai toccata nel 2021. Nell’ultima giornata sono infatti 19.886 ...