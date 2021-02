Coronavirus, Bologna in ‘arancione scuro’ (Di giovedì 25 febbraio 2021) Bologna in ‘arancione scuro’. La decisione è stata presa dopo l’aumento dei contagi registrato negli ultimi giorni. Bologna – Bologna in arancione scuro. L’incremento dei contagi registrato nelle ultime ore ha portato la Regione ad aumentare le restrizioni per la provincia del capoluogo. Le nuove misure entreranno in vigore da sabato 27 febbraio 2021 e dureranno per 15 giorni. Chiuse tutte le scuole dal 1° marzo. Le uniche a continuare con l’attività in presenza sono quelle dell’infanzia. Ausl: “Siamo preoccupati” L’aumento dei contagi registrato negli ultimi giorni preoccupa la Ausl di Bologna. “Nella giornata di mercoledì 24 febbraio abbiamo registrato 672 nuovi casi – ha detto il dottor Paolo Pandolfi, riportato da La Repubblica – siamo di fronte a una contingenza ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 25 febbraio 2021)in. La decisione è stata presa dopo l’aumento dei contagi registrato negli ultimi giorni.in arancione scuro. L’incremento dei contagi registrato nelle ultime ore ha portato la Regione ad aumentare le restrizioni per la provincia del capoluogo. Le nuove misure entreranno in vigore da sabato 27 febbraio 2021 e dureranno per 15 giorni. Chiuse tutte le scuole dal 1° marzo. Le uniche a continuare con l’attività in presenza sono quelle dell’infanzia. Ausl: “Siamo preoccupati” L’aumento dei contagi registrato negli ultimi giorni preoccupa la Ausl di. “Nella giornata di mercoledì 24 febbraio abbiamo registrato 672 nuovi casi – ha detto il dottor Paolo Pandolfi, riportato da La Repubblica – siamo di fronte a una contingenza ...

