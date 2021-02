Coronavirus: balzo dei nuovi casi di quasi 20.000 in 24 ore, 308 morti, tasso positività al 5,6% (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il ministero della Salute ha corretto il dato sui test per il Coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia: sono 353.704 e non 443.704 come apparso in un primo tempo nella tabella online L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il ministero della Salute ha corretto il dato sui test per ileffettuati nelle ultime 24 ore in Italia: sono 353.704 e non 443.704 come apparso in un primo tempo nella tabella online L'articolo proviene da Firenze Post.

FirenzePost : Coronavirus: balzo dei nuovi casi di quasi 20.000 in 24 ore, 308 morti, tasso positività al 5,6% - Notiziedi_it : Coronavirus, in Veneto nuovo balzo dei contagi e 28 decessi in 24 ore. Zaia: «Sulla scuola si esprima il Cts» - JohnHard3 : RT @Open_gol: ?? Balzo dei contagi in Veneto - QPeriscopica : RT @Open_gol: ?? Balzo dei contagi in Veneto - mattinodipadova : CORONAVIRUS VENETO / Nuovo balzo in avanti dei contagiati, ci sono stati 1.304 nuovi positivi nelle ultime 24 ore.… -