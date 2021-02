Coronavirus | 19 886 nuovi casi e 308 decessi in 24 ore

(Di giovedì 25 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Impennata dei contagi dain Italia. Secondo i dati forniti dal ministero della Salute ipositivi salgono a 19.886 (ieri erano stati 16.424) a fronte di un numero record di tamponi effettuati: 443.704 e che determina un indice di positività al 4,4%. In calo ia 308.I guariti sono 12.853, mentre gli attuali positivi continuano a crescere di 6.710 unità attestandosi a 396.143. Anche i ricoverati nei reparti ordinari aumentano, sono 18.257 (+40), e di poco aumentano pure le terapie intensive, con 2.168 (+11) con 178ingressi. Le persone in isolamento domiciliare sono 375.718. La regione con il numero più alto dipositivi è la Lombardia (4.243), a seguire Campania (2.385) ed Emilia Romagna (2.090).(ITALPRESS).

