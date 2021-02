Corona virus: Italia, 396143 attualmente positivi a test (+4310 in un giorno) con 96974 decessi (308) e 2375318 guariti (12853). Totale di 2868435 casi (19886) Dati della protezione civile: effettuati 443704 tamponi (Di giovedì 25 febbraio 2021) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 396143 attualmente positivi a test (+4310 in un giorno) con 96974 decessi (308) e 2375318 guariti (12853). Totale di 2868435 casi (19886) <small class="subtitle">Dati della protezione civile: effettuati 443704 tamponi</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di giovedì 25 febbraio 2021)odierni diffusi dal dipartimento. L'articoloin un) con(308) e).di) proviene da Noi Notizie..

