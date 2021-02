Coppa America: Luna Rossa torna ad allenarsi inseguendo la velocissima New Zealand (Di giovedì 25 febbraio 2021) Dopo appena 3 giorni Luna Rossa è tornata a navigare in allenamento in vista della Coppa America. Prima delle 10 del mattino la barca con le modifiche (a timoni e foil) era già in acqua e nel primo ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 25 febbraio 2021) Dopo appena 3 giornita a navigare in allenamento in vista della. Prima delle 10 del mattino la barca con le modifiche (a timoni e foil) era già in acqua e nel primo ...

